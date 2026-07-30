В Литве фиксируют серьезные проблемы с трудоустройством молодежи

Служба занятости Литвы фиксирует серьезные проблемы с трудоустройством молодежи: около 15 тысяч человек в возрасте до 29 лет не заняты ни работой, ни учебой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Служба занятости Литвы фиксирует серьезные проблемы с трудоустройством молодежи: около 15 тысяч человек в возрасте до 29 лет не заняты ни работой, ни учебой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Многие избегают тяжелого физического труда и стремятся устроиться на офисные должности – нередко даже без соответствующего образования. При этом в сфере услуг есть немало вакансий, но квалификация соискателей зачастую не отвечает требованиям. Власти признают, что система образования утратила способность формировать у молодежи ценность профессионального развития.