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В Латвии продолжается ужесточение языковой политики

30 июля 2026 06:36
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В Латвии продолжается ужесточение языковой политики: за последние шесть месяцев Центр государственного языка инициировал свыше 350 административных расследований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии продолжается ужесточение языковой политики-2

В большинстве случаев нарушителям выписывают денежные штрафы, причем каждое пятое дело касается иностранцев. Чаще всего их наказывают за недостаточное знание латышского языка на рабочем месте. При том, что русскоязычные составляют около трети населения страны, такие меры приобретают системный характер. Кроме того, недавно власти существенно увеличили размеры штрафов.

# Латвия

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