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В США из-за торнадо погибли три человека

17 декабря 2019 12:34
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Новости США. Несколько разрушительных торнадо пронеслись по всей территории юго-восточной части США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате разгула стихии погибли 3 человека, еще несколько пострадали.

В США из-за торнадо погибли три человека-1

В США из-за торнадо погибли три человека-3

Разрушены десятки зданий, повреждены также линии электропередачи. Перебои в энергоснабжении испытывают более 28 тысяч граждан.

Сейчас в этой части Штатов продолжают идти дожди. По прогнозам синоптиков, 17 декабря непогода обрушится на некоторые регионы Флориды и побережье Каролины.

В США из-за торнадо погибли три человека-6

В США из-за торнадо погибли три человека-8

В США из-за торнадо погибли три человека-10

# Ураганы # Фотофакт

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