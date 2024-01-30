Французская милиция попыталась прорвать блокаду фермеров вокруг Парижа

Французские власти пошли в контрнаступление. Правоохранители предприняли попытку если не прорвать, то хотя бы ослабить блокаду вокруг Парижа. И дать возможность проехать в город грузовикам с продовольствием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как стало известно, бронемашины преградили путь колонне сельхозтехники, с помощью которой фермеры готовились начать осаду крупнейшего парижского продуктового рынка. В результате сотни тракторов и машин застряли примерно в 300 километрах от французской столицы. Тем не менее фермеры намерены прорвать оцепление.

Это решение полиции является грубейшим нарушением прав на демонстрацию. Но мы все равно попадем туда, несмотря ни на что. Если понадобится, мы поедем туда как туристы.

Как сообщают местные СМИ, фермеры пытаются пробить полицейские заграждения и не намерены поворачивать назад. Между тем правительство предпринимает и мирные попытки договориться с митингующими. 30 января, как ожидается, премьер-министр страны объявит о дополнительных мерах поддержки аграриев. На какие уступки готов пойти кабмин, чтобы погасить гнев протестующих, пока неизвестно. Но в профсоюзе фермеров настроены идти до конца и устраивать акции, сравнимые по масштабу с движением «желтых жилетов».