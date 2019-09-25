Пассажиров лайнеров на «грязном» топливе не пустят в Канны

Новости Франции. Во французские Канны перестанут пускать круизные лайнеры, использующие «грязное» топливо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ограничения вступят в силу с 2020 года и коснутся судов, у которых содержание серы в топливе превышает 0,1%.