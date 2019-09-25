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Пассажиров лайнеров на «грязном» топливе не пустят в Канны

25 сентября 2019 09:06
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Новости Франции. Во французские Канны перестанут пускать круизные лайнеры, использующие «грязное» топливо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пассажиров лайнеров на «грязном» топливе не пустят в Канны -1

Ограничения вступят в силу с 2020 года и коснутся судов, у которых содержание серы в топливе превышает 0,1%.

Пассажиров лайнеров на «грязном» топливе не пустят в Канны -4

Ситуация, в первую очередь, затронет пассажиров, которым просто запретят сходить на берег. Многие компании уже подписали соглашение с городом об использовании более экологичного топлива и судов.

# Экология # Фотофакт

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