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Трамп заявил, что Путин похвалил его супругу Меланию во время разговора

20 мая 2025 07:19
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Трамп заявил, что Путин похвалил его супругу Меланию во время разговора-0

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что лидер РФ Владимир Путин в своем телефонном разговоре высоко оценил первую леди США Меланию Трамп. Об этом пишет ТАСС.

Трамп с шуткой отметил, что Мелания всем нравится больше, чем он.

На торжественной церемонии принятия нового законопроекта глава государства также пошутил, что из-за разговора с Путиным он не смог приветствовать всех приглашенных по имени.

Согласно словам российского лидера, их разговор продолжался более двух часов и был конструктивным.

Фото: pinterest

# Международная политика

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