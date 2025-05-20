Трамп заявил, что Путин похвалил его супругу Меланию во время разговора

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что лидер РФ Владимир Путин в своем телефонном разговоре высоко оценил первую леди США Меланию Трамп. Об этом пишет ТАСС.

Трамп с шуткой отметил, что Мелания всем нравится больше, чем он.

На торжественной церемонии принятия нового законопроекта глава государства также пошутил, что из-за разговора с Путиным он не смог приветствовать всех приглашенных по имени.

Согласно словам российского лидера, их разговор продолжался более двух часов и был конструктивным.