Евросоюз утвердил 17-й санкционный пакет против России

(Обновлено 12:57)

ЕС во вторник, 20 мая, намерен утвердить очередной пакет санкций в отношении Российской Федерации и обсудить поддержку Украины, пишет РИА Новости.

Руководители внешнеполитических и оборонных ведомств ЕС проводят встречу в Брюсселе. Ожидается, что на повестке стоит не только новый пакет санкций против РФ, но и шаги по продолжению оказания военной помощи Киеву.

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Ранее в ЕС делали заявление, что в ближайшее время на оружие и боеприпасы для киевского режима планируется потратить 1,9 млрд евро из доходов от замороженных российских активов.