Французская полиция не сможет уйти в отпуск в период проведения Олимпийских игр

Французским правоохранителям отменили отпуска на период проведения Олимпиады в Париже. Власти города и правительство находятся в режиме повышенной готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В день открытия Игр в столице будет ограничено автомобильное движение, а также впервые закрыто воздушное пространство. Для обеспечения безопасности планируют привлечь более 45 тысяч полицейских. Еще около двух с половиной тысяч их коллег прибудут из других стран.