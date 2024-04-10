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Французская полиция не сможет уйти в отпуск в период проведения Олимпийских игр

10 апреля 2024 06:41
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Французским правоохранителям отменили отпуска на период проведения Олимпиады в Париже. Власти города и правительство находятся в режиме повышенной готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французская полиция не сможет уйти в отпуск в период проведения Олимпийских игр-1

В день открытия Игр в столице будет ограничено автомобильное движение, а также впервые закрыто воздушное пространство. Для обеспечения безопасности планируют привлечь более 45 тысяч полицейских. Еще около двух с половиной тысяч их коллег прибудут из других стран.

# Олимпиада 2024

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