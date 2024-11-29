Возмутительно. Байден отреагировал на ответные российские удары по позициям ВСУ

Президент США Джо Байден заявил, что российские ответные удары по позициям украинских военных «возмутительны». Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил важность поддержки Украины и заявил о новых поставкам оружия. Россия ударила по украинским военным целям, используя 90 ракет и 100 беспилотников.

По словам президента РФ Владимира Путина, для ударов будут выбираться новые цели. Россия полагает, что поставки оружия в Украину мешают разрешению конфликта и затрагивают страны НАТО.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любая поставка оружия в Украину будет законной целью для России.