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Возмутительно. Байден отреагировал на ответные российские удары по позициям ВСУ

29 ноября 2024 09:37
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Президент США Джо Байден заявил, что российские ответные удары по позициям украинских военных «возмутительны». Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил важность поддержки Украины и заявил о новых поставкам оружия. Россия ударила по украинским военным целям, используя 90 ракет и 100 беспилотников.

По словам президента РФ Владимира Путина, для ударов будут выбираться новые цели. Россия полагает, что поставки оружия в Украину мешают разрешению конфликта и затрагивают страны НАТО. 

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любая поставка оружия в Украину будет законной целью для России.

# Международная политика

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