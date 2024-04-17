Двое неизвестных расстреляли компанию мужчин в Нью-Йорке

Очередной случай массовой стрельбы произошел в США. На этот раз трагический инцидент, в результате которого погиб один человек, зафиксирован в Нью-Йорке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили в полиции, поздно вечером двое неизвестных подъехали на скутерах к компании стоящих на улице мужчин и открыли по ним шквальный огонь. Они сделали более 10 выстрелов, после чего стремительно скрылись.

Бенджамин Герли, помощник начальника полиции Нью-Йорка (США):

К сожалению, был убит один человек. Трое получили ранения. Преступники были в толстовках и масках, чтобы тщательно скрыть свои лица. После нападения они уехали в сторону скоростного шоссе, чтобы, как мы полагаем, как можно быстрее уехать из города.

Пока неизвестны мотивы нападавших. Полиция не исключает, что это может быть результатом войны уличных банд за сферы влияния. Этот инцидент произошел буквально через два дня после того, как в пригороде Нью-Йорка в результате стрельбы были убиты три человека, в том числе двое полицейских.