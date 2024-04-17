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В Польше призвали использовать транспортную инфраструктуру для военных нужд

17 апреля 2024 08:06
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Польша продолжает движение по пути милитаризации. В стране планируют использовать всю транспортную инфраструктуру для военных нужд. Такой призыв прозвучал в парламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше призвали использовать транспортную инфраструктуру для военных нужд-1

Автором инициативы стал бывший министр обороны, а ныне глава фракции оппозиционной консервативной партии «Право и справедливость» Мариуш Блащак. Он потребовал от нынешнего главы военного ведомства как можно скорее подготовить весь автомобильный, железнодорожный, водный транспорт и даже авиацию к перевозке военной техники и подразделений Войска польского.

Причиной столь экстренных мер он назвал возросшую угрозу, якобы исходящую от нашей страны, и напряженную ситуацию на белорусско-польской границе.

# Международная политика # Новости Польши

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