В Польше призвали использовать транспортную инфраструктуру для военных нужд

Польша продолжает движение по пути милитаризации. В стране планируют использовать всю транспортную инфраструктуру для военных нужд. Такой призыв прозвучал в парламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автором инициативы стал бывший министр обороны, а ныне глава фракции оппозиционной консервативной партии «Право и справедливость» Мариуш Блащак. Он потребовал от нынешнего главы военного ведомства как можно скорее подготовить весь автомобильный, железнодорожный, водный транспорт и даже авиацию к перевозке военной техники и подразделений Войска польского.

Причиной столь экстренных мер он назвал возросшую угрозу, якобы исходящую от нашей страны, и напряженную ситуацию на белорусско-польской границе.