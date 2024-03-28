Колумнист Le Figaro Рено Жирар высказал мнение, что у французской армии не хватит опыта и ресурсов для ведения войны с российскими войсками в Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что российские военнослужащие имеют хорошую боевую подготовку, в то время как французы последние десять лет сражаются только с радикалами ислама. По мнению Жирара, армия Франции может проводить только точечные боевые операции за рубежом.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил о создании «девятой коалиции для глубоких ударов» и обсуждал вероятность отправки войск в Украину. Однако его слова встретили критику со стороны натовских партнеров и французских политических сил.

В Кремле отметили, что обратили внимание на подобные заявления, и подчеркнули, что многие страны сохраняют трезвую оценку потенциальной опасности подобных действий.