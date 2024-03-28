Прямой эфир

Франция не выиграет войну против РФ в Украине – Le Figaro

28 марта 2024 09:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Колумнист Le Figaro Рено Жирар высказал мнение, что у французской армии не хватит опыта и ресурсов для ведения войны с российскими войсками в Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что российские военнослужащие имеют хорошую боевую подготовку, в то время как французы последние десять лет сражаются только с радикалами ислама. По мнению Жирара, армия Франции может проводить только точечные боевые операции за рубежом.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил о создании «девятой коалиции для глубоких ударов» и обсуждал вероятность отправки войск в Украину. Однако его слова встретили критику со стороны натовских партнеров и французских политических сил.

В Кремле отметили, что обратили внимание на подобные заявления, и подчеркнули, что многие страны сохраняют трезвую оценку потенциальной опасности подобных действий.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В МЧС РФ обновили список погибших в теракте в «Крокусе»: 143 человека
28 марта 2024 08:19

В МЧС РФ обновили список погибших в теракте в «Крокусе»: 143 человека

Пугачева принесла извинения таджикской певице Маниже после теракта в «Крокусе»
28 марта 2024 08:10

Пугачева принесла извинения таджикской певице Маниже после теракта в «Крокусе»

Путин назвал бредом разговоры о возможной войне РФ с НАТО
28 марта 2024 08:02

Путин назвал бредом разговоры о возможной войне РФ с НАТО