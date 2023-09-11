Страны НАТО планируют провести крупнейшие со времён холодной войны учения

Страны НАТО планируют провести крупнейшие со времен холодной войны учения. Они уже получили название «Стойкий защитник» и должны начаться весной 2024 года на территории Германии, Польши и стран Балтии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В них будут задействованы более 40 тысяч солдат и полсотни военных кораблей. Планируется, что в рамках маневров силы ВВС НАТО выполнят до 700 задач при ведении воздушного боя. Вся эта армада будет отрабатывать совместные действия при отражении нападения на одну из стран – участниц Альянса.