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Страны НАТО планируют провести крупнейшие со времён холодной войны учения

11 сентября 2023 10:41
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Страны НАТО планируют провести крупнейшие со времен холодной войны учения. Они уже получили название «Стойкий защитник» и должны начаться весной 2024 года на территории Германии, Польши и стран Балтии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны НАТО планируют провести крупнейшие со времён холодной войны учения-1

В них будут задействованы более 40 тысяч солдат и полсотни военных кораблей. Планируется, что в рамках маневров силы ВВС НАТО выполнят до 700 задач при ведении воздушного боя. Вся эта армада будет отрабатывать совместные действия при отражении нападения на одну из стран – участниц Альянса.

# НАТО # Фотофакт

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