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В Германии мужчина с ножом нападал на прохожих. Трое ранены

26 января 2021 14:44
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Новости Германии. Во Франкфурте-на-Майне вооруженный ножом мужчина напал на прохожих неподалеку от центрального вокзала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии мужчина с ножом нападал на прохожих. Трое ранены-1

По предварительным данным, в результате атаки ранения получили три человека. Все они доставлены в больницу. Свидетели утверждают, что подозреваемый выбирал жертв случайным образом. Не исключается, что в момент нападения он был под воздействием наркотиков. Злоумышленник задержан. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

# Нападение # Фотофакт

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