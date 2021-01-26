В Германии мужчина с ножом нападал на прохожих. Трое ранены

Новости Германии. Во Франкфурте-на-Майне вооруженный ножом мужчина напал на прохожих неподалеку от центрального вокзала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, в результате атаки ранения получили три человека. Все они доставлены в больницу. Свидетели утверждают, что подозреваемый выбирал жертв случайным образом. Не исключается, что в момент нападения он был под воздействием наркотиков. Злоумышленник задержан. Обстоятельства инцидента устанавливаются.