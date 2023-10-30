Франция депортирует 39 граждан РФ, подозреваемых в исламской радикализации

Франция планирует выслать из страны 39 россиян, которые подозреваются в исламской радикализации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу республики МВД Жеральда Дарманена.

Процедура высылки начнется после того, как будет дано согласие России. Эти люди входят в список лиц, угрожающих национальной безопасности Франции.

Примерно 60 человек российского, в том числе чеченского происхождения входят в число радикальных исламистов. Отмечается, что за ними ведется слежка. Около 40 из них содержатся в тюрьмах, еще 20 – под домашним арестом или в административных изоляторах.