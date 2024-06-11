Российские войска взяли под контроль Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области. Этого результата удалось добиться благодаря активным боевым действиям группы «Запад». Об этом пишет РИА Новости.

Благодаря взятию Артемовки укрепляются позиции войск под Стельмаховкой и открываются пути к Осколу в Харьковской области. Овладение Тимковкой выравнивает фланги на Купянском направлении.

Группа «Запад» также нанесла удар по 3-й, 14-й и 28-й механизированным бригадам ВСУ в районах Купянска и Невского. В результате украинская армия потеряла более 560 солдат, пять единиц техники, польскую САУ Krab, американскую гаубицу М777, две гаубицы Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы, а также два склада артиллерийских боеприпасов.