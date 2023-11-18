Финляндия закрыла 4 погранперехода с Россией

Финляндия закрыла четыре перехода на границе с Россией. Власти считают решение необходимым для борьбы с миграционным кризисом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ограничение будет действовать как минимум три месяца. В это время остальные КПП (их пять) продолжат работать в обычном режиме. Однако они расположены севернее, в менее доступных районах.

МИД России назвал решение Финляндии деструктивным, и происходящее ведет к появлению новых разделительных линий в Европе.