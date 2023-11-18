Прямой эфир

Финляндия закрыла 4 погранперехода с Россией

18 ноября 2023 12:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Финляндия закрыла четыре перехода на границе с Россией. Власти считают решение необходимым для борьбы с миграционным кризисом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финляндия закрыла 4 погранперехода с Россией-1

Ограничение будет действовать как минимум три месяца. В это время остальные КПП (их пять) продолжат работать в обычном режиме. Однако они расположены севернее, в менее доступных районах.

МИД России назвал решение Финляндии деструктивным, и происходящее ведет к появлению новых разделительных линий в Европе.

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Афинах прошла масштабная антиамериканская демонстрация
18 ноября 2023 12:39

В Афинах прошла масштабная антиамериканская демонстрация

Суд штата Колорадо признал Трампа причастным к штурму Капитолия и допустил его к выборам в 2024 году
18 ноября 2023 11:24

Суд штата Колорадо признал Трампа причастным к штурму Капитолия и допустил его к выборам в 2024 году

МВД России объявило в розыск бывшего замминистра финансов Сергея Алексашенко
18 ноября 2023 10:48

МВД России объявило в розыск бывшего замминистра финансов Сергея Алексашенко