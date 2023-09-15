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Финляндия возьмет под контроль въезд авто с номерами РФ на границе с Норвегией

15 сентября 2023 13:05
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Таможенная служба Финляндии будет контролировать ввоз легковушек, которые зарегистрированы в Российской Федерации, не только на российской, но и на финско-норвежской границе. 
Об этом заявляет глава департамента контроля таможни страны Сами Ракшит, передает РИА Новости. 

Сообщается, что это связано с тем, что Норвегия не входит в Европейский союз, поэтому контролирующую роль по части запрета ввоза российских автомобилей возьмет на себя Финляндия. 

С 16 сентября текущего года Финляндия запрещает ввоз в страну автомобилей с российскими номерами. До этого такое же решение было принято Эстонией, Латвией и Литвой. Запрет не будет распространяться на транспортные средства граждан Евросоюза, которые проживают в РФ, а также членов их семей, дипломатов и тех, кто приезжает в ЕС в рамках гуманитарной сферы. 

# общество

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