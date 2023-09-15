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Латвия будет выпускать крупнокалиберные снаряды

15 сентября 2023 11:23
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Новости Латвии. Латвия наладит полноценное производство крупнокалиберных снарядов. Об этом заявил министр обороны страны. По его словам, начнется этот процесс с изготовления некоторых частей для них, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвия будет выпускать крупнокалиберные снаряды-1

Но постепенно выпуск боеприпасов будет доведен до полного цикла. На фоне дефицита снарядов это будет весьма выгодный бизнес-проект. Латвия может заработать на их поставке как странам Запада, так и Украине. По словам главы оборонного ведомства, военная помощь Киеву уже превысила 1 % ВПП.

# Международная политика # Новости Латвии # Фотофакт

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