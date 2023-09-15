Латвия будет выпускать крупнокалиберные снаряды

Новости Латвии. Латвия наладит полноценное производство крупнокалиберных снарядов. Об этом заявил министр обороны страны. По его словам, начнется этот процесс с изготовления некоторых частей для них, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но постепенно выпуск боеприпасов будет доведен до полного цикла. На фоне дефицита снарядов это будет весьма выгодный бизнес-проект. Латвия может заработать на их поставке как странам Запада, так и Украине. По словам главы оборонного ведомства, военная помощь Киеву уже превысила 1 % ВПП.