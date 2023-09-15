У берегов Гренландии спасли пассажиров севшего на мель круизного лайнера

У берегов Гренландии благополучно завершилась операция по спасению роскошного круизного лайнера. Судно, на борту которого находились более 200 туристов, село на мель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Героические попытки экипажа вырваться из водного плена ни к чему не привели, и в конце концов им пришлось обратиться за помощью. Правда, ждать ее пришлось три дня. Рыболовецкий траулер уже буксирует многострадальное круизное судно в ближайший порт, чтобы высадить людей на землю и оценить возможные повреждения.