Финляндия не будет размещать у себя ядерное оружие после вступления в НАТО

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что хотя страна хоть и является членом НАТО, но она не намерена размещать на своей территории ядерное оружие. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Ilta-Sanomat.

Он отметил также, что опасаться применения ядерного оружия Россией нет никаких оснований, так как нет никаких свидетельств такой возможности. Хяккянен особо подчеркнул важность ядерного сдерживания в рамках НАТО и призвал серьезно подходить к данному вопросу при выработке политических решений.

Ранее The New York Times писала при этом, что присоединение к НАТО требует от Финляндии принятия ряда сложных и дорогостоящих решений.