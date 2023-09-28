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Финляндия не будет размещать у себя ядерное оружие после вступления в НАТО

28 сентября 2023 15:03
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Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что хотя страна хоть и является членом НАТО, но она не намерена размещать на своей территории ядерное оружие. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на  Ilta-Sanomat.

Он отметил также, что опасаться применения ядерного оружия Россией нет никаких оснований, так как нет никаких свидетельств такой возможности. Хяккянен особо подчеркнул важность ядерного сдерживания в рамках НАТО и призвал серьезно подходить к данному вопросу при выработке политических решений.

Ранее The New York Times писала при этом, что присоединение к НАТО требует от Финляндии принятия ряда сложных и дорогостоящих решений.

# Оружие и боеприпасы

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