Финляндия направит ракетный катер в рамках миссии НАТО в Балтийское море

Власти Финляндии направят в Балтийское море ракетный катер типа Hamina в рамках миссии Североатлантического альянса «Балтийский дозор», пишет ТАСС со ссылкой на финские ВМС.

Сообщается, что ракетный катер направляется дополнительно к суднам, которые находятся под командованием ВМС Финляндии, и будет развернут в составе первой постоянной военно-морской группы Альянса. Известно, что в миссии зайствуют несколько военно-морских подразделений Финляндии, ротация которых будет зависеть от оперативных задач.