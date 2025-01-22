Прямой эфир

Финляндия направит ракетный катер в рамках миссии НАТО в Балтийское море

22 января 2025 11:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Власти Финляндии направят в Балтийское море ракетный катер типа Hamina в рамках миссии Североатлантического альянса «Балтийский дозор», пишет ТАСС со ссылкой на финские ВМС.

Финляндия направит ракетный катер в рамках миссии НАТО в Балтийское море-1

Фото: Pinterest

Сообщается, что ракетный катер направляется дополнительно к суднам, которые находятся под командованием ВМС Финляндии, и будет развернут в составе первой постоянной военно-морской группы Альянса. Известно, что в миссии зайствуют несколько военно-морских подразделений Финляндии, ротация которых будет зависеть от оперативных задач.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Каллас: ЕС уже потратил на помощь Киеву 134 млрд евро
22 января 2025 11:08

Каллас: ЕС уже потратил на помощь Киеву 134 млрд евро

10 человек стали жертвами аномальных холодов на юге США
22 января 2025 10:50

10 человек стали жертвами аномальных холодов на юге США

Премьер Эстонии потребовал увеличить военные расходы до 5% ВВП
22 января 2025 10:49

Премьер Эстонии потребовал увеличить военные расходы до 5% ВВП