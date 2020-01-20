Какое заявление приняли на конференции по Ливии в Берлине

Совместное заявление приняли участники международной конференции по Ливии в Берлине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Собравшиеся за столом переговоров представители стран и организаций призвали прекратить все военные передвижения.

Участники встречи обязались воздерживаться от вмешательства в ситуацию, от любых враждебных действий в отношении нефтяной инфраструктуры страны, а также соблюдать эмбарго на поставки оружия.

Совету безопасности ООН предложено ввести санкции в отношении нарушителей режима прекращения огня в стране. По итогам конференции стороны конфликта назвали участников для военной мониторинговой комиссии «пять плюс пять», которая должна стать гарантом перемирия.