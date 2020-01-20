Какое заявление приняли на конференции по Ливии в Берлине

Совместное заявление приняли участники международной конференции по Ливии в Берлине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Собравшиеся за столом переговоров представители стран и организаций призвали прекратить все военные передвижения.
Совместное заявление приняли участники международной конференции по Ливии в Берлине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Собравшиеся за столом переговоров представители стран и организаций призвали прекратить все военные передвижения.
Участники встречи обязались воздерживаться от вмешательства в ситуацию, от любых враждебных действий в отношении нефтяной инфраструктуры страны, а также соблюдать эмбарго на поставки оружия.
Совету безопасности ООН предложено ввести санкции в отношении нарушителей режима прекращения огня в стране. По итогам конференции стороны конфликта назвали участников для военной мониторинговой комиссии «пять плюс пять», которая должна стать гарантом перемирия.
Согласованный в Берлине документ в ближайшее время будет одобрен Совбезом ООН и станет частью политического урегулирования. Генсек Организации Антониу Гутерреш сообщил, что военный комитет по урегулированию ситуации в Ливии соберется в Женеве в ближайшее время.