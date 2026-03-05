Лавров: Макрон тянул с признанием Палестины и надеялся, что проблема исчезнет

Министр российского МИД Сергей Лавров считает, что глава Франции Эммануэль Макрон намеренно откладывал признание Палестины, надеясь, что к осени 2025 этого вопроса больше не будет. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Лаврова, в июле 2025 года Макрон объявил о планах признать Палестину через три месяца на Генеральной ассамблее ООН. Лавров предположил, что такая задержка была вызвана надежной на то, что к тому времени проблема исчезнет.

«Если уж ты в июне решил, что ты признаешь, зачем ждать до сентября? А я вам отвечу, зачем ждать. Они надеялись, что к сентябрю вопрос исчезнет, и будет нечего признавать», – отметил министр.

В сентябре Франция, наряду с Андоррой, Бельгией, Люксембургом, Мальтой и Сан-Марино, объявила о признании государства Палестина.

Фото: kremlin.ru