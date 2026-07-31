«МЛ Витебск» и «Динамо-Минск» вышли в третий раунд квалификации Лиги конференций

Действующий чемпион страны «МЛ Витебск» по сумме двух встреч прошел черногорскую «Сутьеску». Уже в первом противостоянии наша команда громко заявила о своих амбициях на успех и обеспечила задел в три мяча. А в ответной встрече «северяне» результат закрепили – 2:1. В составе победителей отличились Артем Концевой и Бассеку Диабате. Следующим соперником витебчан будет «Борац» из Боснии и Герцеговины.

Филипп Соколинский, главный тренер ФК «МЛ Витебск»:

Очень важно, что они правильно отнеслись к этой игре. И в недельном цикле, и настрой на игру был запредельный, так скажем. Видно, что «Сутьеску» хотело очень выиграть и бежали всеми силами вперед, но останавливали каждый их порыв и забирали подборы, выбегали в быстрой атаке и контролировали ход игры. Где-то моментами отдавали мяч, чуть инициативу сопернику, но это было даже больше намеренно, чтобы чуть зона появилась за спиной. Поэтому, в принципе, и план срабатывал, и отношение ребят, еще раз говорю, порадовало.

Минское «Динамо» после победы в гостевом поединке над азербайджанским «Нефтчи» – 4:2. В номинально домашнем матче уступило со счетом – 0:1. Но столичный клуб прошел дальше по сумме двух дуэлей. Следующим оппонентом вице-чемпионов Беларуси станет португальская «Брага».