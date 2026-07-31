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Международная федерация хоккея на траве сняла ограничения с белорусских команд

31 июля 2026 20:20
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Исполком Международной федерации хоккея на траве допустил белорусские сборные во всех возрастных категориях к соревнованиям под своей эгидой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Решение вступило в силу немедленно и основано на рекомендациях МОК после отмены санкций в отношении отечественных атлетов. Кроме того, наша страна вновь может принимать на своей территории официальные турниры.

Потепление и частичное смягчение началось еще в начале февраля, в правах были восстановлены команды до 16 и до 18 лет. Однако теперь белорусские представители этого вида спорта могут в полном объеме участвовать в квалификационных турнирах, континентальных первенствах и планетарных форумах. 

# Спортивные соревнования

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