Более половины украинских военнослужащих, подготовленных в одной из стран Балтии, погибли или пропали без вести после отправки на фронт в Артемовск, говорится в статье газеты Figaro, сообщает РИА Новости.

«После отправки на фронт под Артемовском большая часть из украинских солдат больше не подавала признаков жизни», – заявил французский инструктор изданию Figaro, работавший с бойцами Украины.



Газета пишет, что для французских военных важно избежать негативных последствий этого конфликта, так как были отмечены случаи возникновения посттравматического стресса у инструкторов.

Кроме того, в планах Франции обучить еще 4 000 украинских солдат в 2023 году, а программа обучения будет скорректирована с учетом потребностей Киева. По данным представителя одной из офицерских школ Франции, украинским войскам не хватает навыков координирования, поэтому инструкторы делают особый акцент на этом гештальте.