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Figaro: более половины солдат ВСУ, подготовленных в Прибалтике, погибли или пропали без вести

04 июля 2023 14:48
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Более половины украинских военнослужащих, подготовленных в одной из стран Балтии, погибли или пропали без вести после отправки на фронт в Артемовск, говорится в статье газеты Figaro, сообщает РИА Новости.

«После отправки на фронт под Артемовском большая часть из украинских солдат больше не подавала признаков жизни», – заявил французский инструктор изданию Figaro, работавший с бойцами Украины.
 
Газета пишет, что для французских военных важно избежать негативных последствий этого конфликта, так как были отмечены случаи возникновения посттравматического стресса у инструкторов. 

Кроме того, в планах Франции обучить еще 4 000 украинских солдат в 2023 году, а программа обучения будет скорректирована с учетом потребностей Киева. По данным представителя одной из офицерских школ Франции, украинским войскам не хватает навыков координирования, поэтому инструкторы делают особый акцент на этом гештальте.

# Международная политика # Международная политика

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