Reuters: Китай отложил визит Борреля в Республику

Китай отложил намеченную на предстоящую неделю поездку главы Службы внешних действий Европейского союза Жозепа Борреля в КНР. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на информацию от китайских коллег, пишет ТАСС.

Официальные мотивы отмены и вероятные новые даты визита не приводятся. Представитель ЕС по внешней политике Набила Массрали заявила, что требуется найти запасные варианты.

Ранее стало известно, что в ходе поездки Боррель планировал увидеться с главой МИД Китая Цинь Ганом и представителями других ведомств.