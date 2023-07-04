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Reuters: Китай отложил визит Борреля в Республику

04 июля 2023 13:35
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Китай отложил намеченную на предстоящую неделю поездку главы Службы внешних действий Европейского союза Жозепа Борреля в КНР. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на информацию от китайских коллег, пишет ТАСС.

Официальные мотивы отмены и вероятные новые даты визита не приводятся. Представитель ЕС по внешней политике Набила Массрали заявила, что требуется найти запасные варианты. 

Ранее стало известно, что в ходе поездки Боррель планировал увидеться с главой МИД Китая Цинь Ганом и представителями других ведомств.

# Международная политика # Жозеп Боррель # Цинь Ган

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