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В Тель-Авиве террорист на машине врезался в толпу. Есть пострадавшие

04 июля 2023 14:31
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Новости Израиля. Тревожные новости приходят из Израиля. В Тель-Авиве автомобиль на большой скорости въехал в толпу пешеходов. После этого злоумышленник вышел из машины и набросился на одного из пострадавших с ножом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Тель-Авиве террорист на машине врезался в толпу. Есть пострадавшие-1

Прибывшие к месту инцидента полицейские оперативно ликвидировали нападавшего. В результате атаки пострадали по меньшей мере восемь человек. Состояние троих из них оценивается как крайне тяжелое. Власти Израиля назвали произошедшее терактом. По предварительным данным, нападение устроил 20-летний палестинец. По версии правоохранителей, он действовал в одиночку. На месте ЧП продолжают работать полицейские.

# Теракт # Новости Израиля # Фотофакт

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