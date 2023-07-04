В Тель-Авиве террорист на машине врезался в толпу. Есть пострадавшие

Новости Израиля. Тревожные новости приходят из Израиля. В Тель-Авиве автомобиль на большой скорости въехал в толпу пешеходов. После этого злоумышленник вышел из машины и набросился на одного из пострадавших с ножом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прибывшие к месту инцидента полицейские оперативно ликвидировали нападавшего. В результате атаки пострадали по меньшей мере восемь человек. Состояние троих из них оценивается как крайне тяжелое. Власти Израиля назвали произошедшее терактом. По предварительным данным, нападение устроил 20-летний палестинец. По версии правоохранителей, он действовал в одиночку. На месте ЧП продолжают работать полицейские.