Фермеры в ЮАР придумали, чем заменить вредные пестициды на виноградниках. В этом помогут утки!

Стая белых, черных и коричневых уток снует среди побегов винограда в поисках еды. Это порода индийский бегун. Армию пернатых наняли на работу на один из виноградников в ЮАР. Они заменяют вредные пестициды, поедая вредителей.

Кориус Виссер, директор виноградника:

Мы называем их солдатами виноградника. Они ходят и поедают всех маленьких насекомых. Нам не нужно распылять пестициды.

Стая состоит примерно из 500 уток. Это особая порода, представители которой ходят намного быстрее обычных уток. Кориус Виссер:

Они не ковыляют, как обычные утки, они ходят. У них прямая осанка, а их длинные ноги фактически помогают им есть улиток прямо на листьях. Они могут добраться до листьев и съесть всех улиток.

Уток на ферме разводят последние два года.

Йодель Шольц, работник фермы:

Это почти как растить собственных детей, так что мне это очень нравится.

Эти пернатые охранники стали настолько популярными, что на ферму уже начали приезжать туристы.

Удивительно, как они себя ведут: ходят строем, как в армии.

Они очень мило ходят друг за другом. Я поинтересовался, кто из них вожак. Мне сказали, что каждый считает себя лидером. Если кто-то не справляется, его роль берет другой и ведет всех туда, куда нужно идти.