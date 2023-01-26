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Фермеры в ЮАР придумали, чем заменить вредные пестициды на виноградниках. В этом помогут утки!

26 января 2023 14:29
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Стая белых, черных и коричневых уток снует среди побегов винограда в поисках еды. Это порода индийский бегун. Армию пернатых наняли на работу на один из виноградников в ЮАР. Они заменяют вредные пестициды, поедая вредителей.

Фермеры в ЮАР придумали, чем заменить вредные пестициды на виноградниках. В этом помогут утки!-1

Кориус Виссер, директор виноградника:
Мы называем их солдатами виноградника. Они ходят и поедают всех маленьких насекомых. Нам не нужно распылять пестициды.

Фермеры в ЮАР придумали, чем заменить вредные пестициды на виноградниках. В этом помогут утки!-4

Стая состоит примерно из 500 уток. Это особая порода, представители которой ходят намного быстрее обычных уток.

Кориус Виссер:
Они не ковыляют, как обычные утки, они ходят. У них прямая осанка, а их длинные ноги фактически помогают им есть улиток прямо на листьях. Они могут добраться до листьев и съесть всех улиток.

Фермеры в ЮАР придумали, чем заменить вредные пестициды на виноградниках. В этом помогут утки!-7

Уток на ферме разводят последние два года.

Фермеры в ЮАР придумали, чем заменить вредные пестициды на виноградниках. В этом помогут утки!-10

Йодель Шольц, работник фермы:
Это почти как растить собственных детей, так что мне это очень нравится.

Фермеры в ЮАР придумали, чем заменить вредные пестициды на виноградниках. В этом помогут утки!-13

Эти пернатые охранники стали настолько популярными, что на ферму уже начали приезжать туристы.

Фермеры в ЮАР придумали, чем заменить вредные пестициды на виноградниках. В этом помогут утки!-16

Удивительно, как они себя ведут: ходят строем, как в армии.

Фермеры в ЮАР придумали, чем заменить вредные пестициды на виноградниках. В этом помогут утки!-19

Они очень мило ходят друг за другом. Я поинтересовался, кто из них вожак. Мне сказали, что каждый считает себя лидером. Если кто-то не справляется, его роль берет другой и ведет всех туда, куда нужно идти.

Фермеры в ЮАР придумали, чем заменить вредные пестициды на виноградниках. В этом помогут утки!-22

Как в армии, утки следуют строгому распорядку дня. Утром они отправляются на виноградники, чтобы защищать урожай, а вечером возвращаются домой, чтобы пополнить силы с помощью питательного корма для птиц.

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