10 детёнышей панд увидели посетители китайского центра по случаю Нового года. Посмотрите на малышей

Китай празднует наступление Нового года по их календарю. Его символ – кролик, но есть животные, которые всегда готовы затмить своей очаровательностью всех остальных.
Китай празднует наступление Нового года по их календарю. Его символ – кролик, но есть животные, которые всегда готовы затмить своей очаровательностью всех остальных.
Это хорошо знают в Китайском исследовательском центре гигантских панд Волонг в провинции Сычуань. Там по случаю праздника перед публикой представили 10 детенышей бамбуковых мишек, которые родились в неволе за последнее время. Играющие с новогодними украшениями и лазающие по деревьям малыши никого не оставили равнодушными.
По данным Всемирного фонда дикой природы, около 1 800 панд остались в естественной среде обитания и еще 500 – в зоопарках по всему миру, в основном в Китае.
*На правах рекламы.
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