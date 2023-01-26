10 детёнышей панд увидели посетители китайского центра по случаю Нового года. Посмотрите на малышей

Китай празднует наступление Нового года по их календарю. Его символ – кролик, но есть животные, которые всегда готовы затмить своей очаровательностью всех остальных.

Это хорошо знают в Китайском исследовательском центре гигантских панд Волонг в провинции Сычуань. Там по случаю праздника перед публикой представили 10 детенышей бамбуковых мишек, которые родились в неволе за последнее время. Играющие с новогодними украшениями и лазающие по деревьям малыши никого не оставили равнодушными.