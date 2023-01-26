Прямой эфир

10 детёнышей панд увидели посетители китайского центра по случаю Нового года. Посмотрите на малышей

26 января 2023 14:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Китай празднует наступление Нового года по их календарю. Его символ – кролик, но есть животные, которые всегда готовы затмить своей очаровательностью всех остальных.

10 детёнышей панд увидели посетители китайского центра по случаю Нового года. Посмотрите на малышей-1

Это хорошо знают в Китайском исследовательском центре гигантских панд Волонг в провинции Сычуань. Там по случаю праздника перед публикой представили 10 детенышей бамбуковых мишек, которые родились в неволе за последнее время. Играющие с новогодними украшениями и лазающие по деревьям малыши никого не оставили равнодушными.

10 детёнышей панд увидели посетители китайского центра по случаю Нового года. Посмотрите на малышей-4

По данным Всемирного фонда дикой природы, около 1 800 панд остались в естественной среде обитания и еще 500 – в зоопарках по всему миру, в основном в Китае.

*На правах рекламы.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Реклама # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Долой диктатуру!» На улицы Кишинёва вышли сотни людей с требованием повысить пенсии
26 января 2023 13:37

«Долой диктатуру!» На улицы Кишинёва вышли сотни людей с требованием повысить пенсии

В Турции автобус с пассажирами упал в озеро
26 января 2023 13:33

В Турции автобус с пассажирами упал в озеро

США нарастили продажи оружия почти на 50% за 2022-й
26 января 2023 13:26

США нарастили продажи оружия почти на 50% за 2022-й