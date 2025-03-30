Трамп был взбешен из-за слов Путина о Зеленском

Лидер Штатов Дональд Трамп сказал, что «очень зол» из-за того, что президент РФ Владимир Путин критикует главу Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на NBC.

«Президент Дональд Трамп заявил, что он был «очень зол» и «взбешен», — говорится в публикации на сайте телеканала.