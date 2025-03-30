Трамп был взбешен из-за слов Путина о Зеленском

Лидер Штатов Дональд Трамп сказал, что «очень зол» из-за того, что президент РФ Владимир Путин критикует главу Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на NBC.
«Президент Дональд Трамп заявил, что он был «очень зол» и «взбешен», — говорится в публикации на сайте телеканала.
При этом Трамп подчеркнул, что у него сохранились «хорошие отношения» с российским лидером.
Ранее Путин выступил с предложением о временном управлении Украиной для того, чтобы провести выборы, и заметил, что Зеленский, срок которого истек в 2024 году, не имеет права на подписание документов. Он также заявил о готовности к переговорам, если Киев отменит свой указ о запрете диалога с Россией.