Федеральные министры Германии будут летать регулярными рейсами из-за частых поломок правительственных лайнеров

Новости Германии. Большинство федеральных министров Германии из-за частых поломок правительственных лайнеров теперь намерены летать регулярными рейсами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самолеты ВВС ФРГ будут главным образом обслуживать президента, канцлера, вице-канцлера, а также глав МИД и МВД.

Напомним, в ноябре 2018 года Ангела Меркель была вынуждена прервать полет в Аргентину на саммит G20 из-за технического сбоя лайнера. Ей пришлось пересесть на регулярный рейс.

Еще два инцидента произошли уже в 2019 году. Один из министров после завершения турне по странам Африки вынужден был возвращаться в Берлин рейсом местных авиалиний по причине поломки правительственного лайнера. А глава МИД не смог вылететь в Берлин из столицы Мали также из-за неисправности борта № 1.