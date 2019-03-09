Азаренко и Саснович завершили выступление в 1/32 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Новости Беларуси. Минувшей ночью Виктория Азаренко и Александра Саснович завершили выступление в 1/32 финала одиночного разряда турнира в американском Индиан-Уэллсе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Максимально драматично это сделала Александра Саснович, которая уступила украинке Катерине Козловой – 4:6, 6:2, 0:6. Причем в первой партии наша теннисистка вела – 4:0.
А Виктория Азаренко играла с американкой Сереной Уильямс. Две экс-первые ракетки планеты встретились впервые за три года – с тех пор, как они стали мамами. Этот поединок тоже выдался упорным – двухсетовый матч длился больше двух часов. В итоге Серена Уильямс была сильнее – 7:5, 6:3.
9 марта матч второго круга проведет Арина Соболенко. Белоруска встретится с австралийкой Айлой Томлянович.