Азаренко и Саснович завершили выступление в 1/32 финала турнира в Индиан-Уэллсе

А Виктория Азаренко играла с американкой Сереной Уильямс. Две экс-первые ракетки планеты встретились впервые за три года – с тех пор, как они стали мамами. Этот поединок тоже выдался упорным – двухсетовый матч длился больше двух часов. В итоге Серена Уильямс была сильнее – 7:5, 6:3.

9 марта матч второго круга проведет Арина Соболенко. Белоруска встретится с австралийкой Айлой Томлянович.