В Москве +3, в Киеве +12. Погода в Европе до 15 марта

О погоде в Европе рассказали в программе «Плюс-минус». И снова ветер, снег и дождь: прогноз погоды до 15 марта Париж в начале недели встретит пасмурной и дождливой погодой. Столбик термометра поднимется до +9. Такой же прогноз в Вене, но с поправкой на 2 градуса в сторону минуса. По-весеннему тепло синоптики обещают в Риме: + 15, но сильный ветер, порывами до 24 метров в секунду. Столько же в Мадриде.

В Софии на неделе прогнозируют переменную облачность и без осадков. Днём столбик термометра покажет +14. В Анкаре на 2 градуса прохладнее. По-настоящему комфортная и ясная погода будет в Афинах – там +17.