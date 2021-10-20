В Сирии автобус подорвался на двух минах. При теракте погибли 14 человек

Новости Сирии. При теракте в Сирии погибли 14 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре Дамаска автобус, перевозивший военных, подорвался на двух минах.

Прибывшие на место саперы нашли третью, неразорвавшуюся бомбу. Взрыв прогремел в центре города, на оживленной трассе, где в это время было много людей. Глава МВД Сирии пообещал преследовать террористов, осуществивших взрыв. По мнению экспертов, теракт нацелен на дестабилизацию обстановки в стране.