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В Сирии автобус подорвался на двух минах. При теракте погибли 14 человек

20 октября 2021 21:06
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Новости Сирии. При теракте в Сирии погибли 14 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре Дамаска автобус, перевозивший военных, подорвался на двух минах.

В Сирии автобус подорвался на двух минах. При теракте погибли 14 человек-1

Прибывшие на место саперы нашли третью, неразорвавшуюся бомбу. Взрыв прогремел в центре города, на оживленной трассе, где в это время было много людей. Глава МВД Сирии пообещал преследовать террористов, осуществивших взрыв. По мнению экспертов, теракт нацелен на дестабилизацию обстановки в стране.

# Теракт # Фотофакт

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