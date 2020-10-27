«Евровидение» возвращается. Исполнители из 41 страны примут участие в конкурсе

Новости Беларуси. «Евровидение» возвращается. Участие в международном конкурсе подтвердила уже 41 страна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «Евровидение» возвращается. Участие в международном конкурсе подтвердила уже 41 страна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас организаторы разрабатывают четыре различных сценария конкурса и поддерживают диалог со всеми его участниками.
Планируется, что в 2021 году открытие музыкального конкурса состоится 18 мая в концертном зале Роттердама в Нидерландах, где и должен был пройти весной, однако был отменен из-за пандемии коронавируса.
К слову, организаторы «Евровидения» уже сейчас работают над обеспечением максимальной безопасности исполнителей, зрителей и представителей прессы во время проведения мероприятия.
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