В Испании ввели комендантский час, а в Италии за сутки более 20 тысяч заболевших. Ситуация по коронавирусу в мире
Новости мира. Пандемия коронавируса бьет очередные антирекорды. Общее число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 43 миллиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минздрав Польши: на следующей неделе может быть 20-25 тысяч заболевших в день
Только в Италии за сутки заболели более 20 тысяч человек. В стране на месяц закроют театры, кинотеатры и спортзалы. Рестораны и бары будут работать до 18 часов.
В Колумбии число заболевших превысило миллион человек. Страна стала третьей в Южной Америке по числу инфицированных после Бразилии и Аргентины.
В Нидерландах из-за нехватки коек в больницах начали доставлять пациентов с коронавирусной инфекцией в Германию. Такая помощь была обговорена заранее и считается крайней мерой.
Испания объявила режим повышенной готовности. По всей стране введен комендантский час, границы между регионами закрыты.
Ограничения вводятся сразу на полгода.