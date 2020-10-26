В Испании ввели комендантский час, а в Италии за сутки более 20 тысяч заболевших. Ситуация по коронавирусу в мире

Новости мира. Пандемия коронавируса бьет очередные антирекорды. Общее число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 43 миллиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минздрав Польши: на следующей неделе может быть 20-25 тысяч заболевших в день

Только в Италии за сутки заболели более 20 тысяч человек. В стране на месяц закроют театры, кинотеатры и спортзалы. Рестораны и бары будут работать до 18 часов.

В Колумбии число заболевших превысило миллион человек. Страна стала третьей в Южной Америке по числу инфицированных после Бразилии и Аргентины.

В Нидерландах из-за нехватки коек в больницах начали доставлять пациентов с коронавирусной инфекцией в Германию. Такая помощь была обговорена заранее и считается крайней мерой.

Испания объявила режим повышенной готовности. По всей стране введен комендантский час, границы между регионами закрыты.