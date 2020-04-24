Роттердам готов принять «Евровидение» в 2021 году. Когда и где планируют провести конкурс?

Новости мира. Нидерландский Роттердам готов принять «Евровидение» в 2021 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом после голосования заявили члены городского совета.

Ожидается, что международный песенный конкурс пройдет с 12 по 16 мая там же, где и планировалось – в большом концертном зале Ahoy.

Уже известно, что организаторы шоу намерены дополнительно потратить почти 7 миллионов евро. Окончательное решение по этому вопросу все же пока неизвестно. Где все-таки состоится песенное состязание 2021-го, станет известно в мае.