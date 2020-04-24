Прямой эфир

Роттердам готов принять «Евровидение» в 2021 году. Когда и где планируют провести конкурс?

24 апреля 2020 11:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Нидерландский Роттердам готов принять «Евровидение» в 2021 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом после голосования заявили члены городского совета.

Уже с новой песней. Организаторы «Евровидения» озвучили правила участия в конкурсе в 2021 году

Роттердам готов принять «Евровидение» в 2021 году. Когда и где планируют провести конкурс?-1

Ожидается, что международный песенный конкурс пройдет с 12 по 16 мая там же, где и планировалось – в большом концертном зале Ahoy.

Уже известно, что организаторы шоу намерены дополнительно потратить почти 7 миллионов евро. Окончательное решение по этому вопросу все же пока неизвестно. Где все-таки состоится песенное состязание 2021-го, станет известно в мае.

Роттердам готов принять «Евровидение» в 2021 году. Когда и где планируют провести конкурс?-4

# Евровидение 2020. Нидерланды # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лидеры ЕС утвердили программу помощи экономике на 540 млрд евро
24 апреля 2020 11:26

Лидеры ЕС утвердили программу помощи экономике на 540 млрд евро

«Мы просим понять нас». Футболисты сборной Латвии записали ролик против изоляции, в котором просили разрешить им работать
24 апреля 2020 10:00

«Мы просим понять нас». Футболисты сборной Латвии записали ролик против изоляции, в котором просили разрешить им работать

Начинают работать ТЦ и разрешают внутренние полёты. Всё больше стран мира смягчают карантин
24 апреля 2020 06:30

Начинают работать ТЦ и разрешают внутренние полёты. Всё больше стран мира смягчают карантин