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Фермеры и рыбаки вышли на демонстрацию в Париже из-за роста цен на топливо

02 мая 2026 17:12
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Война на Ближнем Востоке продолжает бить по карману простых европейцев. Чтобы в очередной раз напомнить об этом своим властям, 2 мая колонны французских фермеров, рыбаков и пекарей отправились в Париж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фермеры и рыбаки вышли на демонстрацию в Париже из-за роста цен на топливо-2

На площади Вобана они собрались на манифестацию, требуя системных изменений в экономике. Ормузский пролив, через который идет треть мировой нефти, уже который месяц фактически заблокирован. Бензин во Франции подорожал почти на 20 %, а дизель, необходимый для тракторов и рыболовецких судов, прибавил все 40. Правительство выделило 330 миллионов евро на помощь пострадавшим, но сами работники называют эту поддержку каплей в море.

Фермеры и рыбаки вышли на демонстрацию в Париже из-за роста цен на топливо-4

Тем временем французская нефтяная корпорация отчиталась о почти 6 миллиардах долларов прибыли за первый квартал. Это в полтора раза больше прошлогоднего показателя. Протестующие требуют ввести налог на эту сверхприбыль и направить деньги тем, кого война оставила без средств к существованию.

# франция # Протесты

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