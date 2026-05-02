Фермеры и рыбаки вышли на демонстрацию в Париже из-за роста цен на топливо

Война на Ближнем Востоке продолжает бить по карману простых европейцев. Чтобы в очередной раз напомнить об этом своим властям, 2 мая колонны французских фермеров, рыбаков и пекарей отправились в Париж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Война на Ближнем Востоке продолжает бить по карману простых европейцев. Чтобы в очередной раз напомнить об этом своим властям, 2 мая колонны французских фермеров, рыбаков и пекарей отправились в Париж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На площади Вобана они собрались на манифестацию, требуя системных изменений в экономике. Ормузский пролив, через который идет треть мировой нефти, уже который месяц фактически заблокирован. Бензин во Франции подорожал почти на 20 %, а дизель, необходимый для тракторов и рыболовецких судов, прибавил все 40. Правительство выделило 330 миллионов евро на помощь пострадавшим, но сами работники называют эту поддержку каплей в море.
Тем временем французская нефтяная корпорация отчиталась о почти 6 миллиардах долларов прибыли за первый квартал. Это в полтора раза больше прошлогоднего показателя. Протестующие требуют ввести налог на эту сверхприбыль и направить деньги тем, кого война оставила без средств к существованию.