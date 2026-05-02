К событиям этой субботы на внешнем контуре. Европа, внезапно обнаружила, что американский зонтик все-таки может сложиться, и произойдет это уже в скором времени. Президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на европейскую часть НАТО за то, что те не помогают ему в конфликте с Ираном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но на этот раз глава Белого дома решил добиваться от союзников по Альянсу преданности не только словом, но и делом. Он завил, что американские войска начинают выход из Германии, Италии и Испании. Трамп отметил, что Рим и Мадрид просто вели себя ужасно, а вот Берлин вызвал у президента особую неприязнь.

Как ожидается в Германии, где расквартировано почти 40 тысяч американских солдат, на выход выставят около 5 тысяч. Процесс займет от полугода до года. Пентагон уже дал команду, осталось дождаться одобрения демократической части Конгресса. В ответ немецкий министр обороны Борис Писториус изобразил спокойствие. Трамп тем временем публично прошелся по канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу и обвинил его в симпатиях к Ирану, а также назвал работу немецкого канцлера ужасной.