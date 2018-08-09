Евросоюз намерен обязать Facebook, Twitter и Google удалять террористический контент

Новости мира. Соответствующий законопроект уже поступил в разработку. Представлен он будет, предположительно, в середине сентября 2018 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цель документа – создание «прозрачных рамок и минимальных требований для каждой интернет-платформы, которая хочет предлагать свои сервисы европейцам». В марте 2018 года Еврокомиссия издала рекомендации для интернет-компаний по борьбе с пропагандой террористической деятельности в сети.