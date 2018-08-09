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Пятерых австралийцев лишили гражданства за участие в террористической группировке

09 августа 2018 10:04
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Новости Австралии. По данным властей, эти люди оказывали помощь боевикам за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пятерых австралийцев лишили гражданства за участие в террористической группировке-1

С 2015 года, когда вступил в силу закон, позволяющий лишить человека гражданства за связи с террористами, это всего второй подобный случай. Стоит отметить, задействовать этот механизм правительство Австралии может только в том случае, если у человека два паспорта, то есть если он является гражданином нескольких стран.

# Терроризм # Фотофакт

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