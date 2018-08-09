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Как Сингапур празднует День Независимости?

09 августа 2018 10:06
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Новости Сингапура. Национальный праздник отмечают 9 августа в Сингапуре. В этот день в 1965 году страна обрела независимость, выйдя из состава Малайзии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как Сингапур празднует День Независимости?-1

Традиционно 9 августа по всей республике проходят народные гуляния, к которым начинают готовиться за месяц до наступления праздника. Главным событием дня становится военный парад, для которого каждый год выбирается разная тематика. Президента Сингапура Халиму Якоб и народ этой страны с национальным днем поздравил белорусский лидер Александр Лукашенко.

# Праздничные даты # Фотофакт

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