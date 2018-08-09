Огненный смерч в Англии: разбираемся в причинах явления

Новости Британии. По графству Дербишир прошелся огненный торнадо. Необычное явление сняли на камеру сотрудники экстренных служб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Британии. По графству Дербишир прошелся огненный торнадо. Необычное явление сняли на камеру сотрудники экстренных служб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пламя вспыхнуло на местном заводе по производству пластмассы. Материалы горели так быстро, что горячий воздух смешался с холодным и поднялся вверх. Огненный смерч и дым от него были видны за 40 километров от места ЧП. Чтобы усмирить стихию, пожарным потребовалось 12 часов.