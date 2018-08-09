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Огненный смерч в Англии: разбираемся в причинах явления

09 августа 2018 10:02
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Новости Британии. По графству Дербишир прошелся огненный торнадо. Необычное явление сняли на камеру сотрудники экстренных служб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огненный смерч в Англии: разбираемся в причинах явления-1

Видеофакт: в Англии спасатели сняли на видео огненный смерч

Огненный смерч в Англии: разбираемся в причинах явления-4

Пламя вспыхнуло на местном заводе по производству пластмассы. Материалы горели так быстро, что горячий воздух смешался с холодным и поднялся вверх. Огненный смерч и дым от него были видны за 40 километров от места ЧП. Чтобы усмирить стихию, пожарным потребовалось 12 часов.

# Необычное # Фотофакт

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