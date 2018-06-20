В Венгрии вводят миграционный налог: кто его будет платить?

Новости Венгрии. Власти Венгрии вводят миграционный налог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пошлину в размере 25 % должны будут выплачивать неправительственные организации, которые оказывают поддержку переселенцам.

Когда закон вступит в силу и с каких видов деятельности он будет взиматься – не сообщается.

С помощью нововведения Будапешт надеется компенсировать затраты на борьбу с незаконной миграцией.