Названа причина взрыва в лондонском метро, из-за которого пострадали 5 человек

Новости Великобритании. 19 июня в лондонского метро на станции «Саутгейт» прогремел взрыв. В результате происшествия травмы получили 5 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прибывшие на место ЧП сотрудники экстренных служб эвакуировали людей, оказали помощь травмированным и приступили к осмотру тоннелей.

Ранее сообщалось, что правоохранители обнаружили на станции подозрительный объект. Однако позже выяснилось, что он не имеет отношения к случившемуся. Взрыв произошел из-за короткого замыкания.