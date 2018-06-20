Прямой эфир

Названа причина взрыва в лондонском метро, из-за которого пострадали 5 человек

20 июня 2018 09:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. 19 июня в лондонского метро на станции «Саутгейт» прогремел взрыв. В результате происшествия травмы получили 5 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Названа причина взрыва в лондонском метро, из-за которого пострадали 5 человек-1

Прибывшие на место ЧП сотрудники экстренных служб эвакуировали людей, оказали помощь травмированным и приступили к осмотру тоннелей.

Ранее сообщалось, что правоохранители обнаружили на станции подозрительный объект. Однако позже выяснилось, что он не имеет отношения к случившемуся. Взрыв произошел из-за короткого замыкания.

# Взрыв # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Венгрии вводят миграционный налог: кто его будет платить?
20 июня 2018 09:16

В Венгрии вводят миграционный налог: кто его будет платить?

Свыше 250 человек отравились и трое детей погибли в Индии на праздновании новоселья
20 июня 2018 09:13

Свыше 250 человек отравились и трое детей погибли в Индии на праздновании новоселья

В Мексике перевернулся пассажирский автобус: погибли 9 человек, в том числе несовершеннолетние
20 июня 2018 09:10

В Мексике перевернулся пассажирский автобус: погибли 9 человек, в том числе несовершеннолетние