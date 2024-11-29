Евросоюз может сократить число сотрудников в своих посольствах из-за дефицита бюджета

Тех, кто плясать под западную дудку не намерен, Европа записывает в недоброжелатели. Против таких стран, в числе которых оказалась и Беларусь, применяют односторонние санкции и другие противозаконные меры. Но действия еврочиновников нередко боком выходят и им самим, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экономический кризис в ЕС особенно остро ощущается в преддверии зимы. Прошлая была аномально теплой, и это в определенном смысле спасло европейцев. В 2024 году ситуация изменится. Синоптики прогнозируют настоящие холода.