Тех, кто плясать под западную дудку не намерен, Европа записывает в недоброжелатели. Против таких стран, в числе которых оказалась и Беларусь, применяют односторонние санкции и другие противозаконные меры. Но действия еврочиновников нередко боком выходят и им самим, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экономический кризис в ЕС особенно остро ощущается в преддверии зимы. Прошлая была аномально теплой, и это в определенном смысле спасло европейцев. В 2024 году ситуация изменится. Синоптики прогнозируют настоящие холода.
Газ, как и сани, Запад заготовил с лета, но вот откачивают его из хранилищ сегодня быстро как никогда. Запасы Европы тают на глазах. Быстрее, чем ледники в океане во времена глобального потепления. Затянуть ремни экономии придется еще туже. Но на этот раз не только простым горожанам.
Из-за дефицита бюджета Евросоюз может сократить число сотрудников в своих посольствах. Мера затронет ряд представительств организации в Африке, Азии и Латинской Америке. Европейская служба внешних связей уже превысила свои финансовые лимиты в 2024 году. А в следующем из-за инфляции ситуация может усугубиться. Всего Евросоюз имеет 145 представительств по всему миру. Так что сокращение штата внесет весомый вклад в бюджет объединения.