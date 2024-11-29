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Польша и НАТО начали тактические учения TUMAK-24

29 ноября 2024 16:54
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Не все страны стремятся к миру. Для коллективного Запада война – это пусть и жестокий, но способ заработать. Один из таких выгодополучателей – США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

По данным экспертов, Соединенные Штаты так или иначе имели интерес в 80 % всех конфликтов в мире. Теперь США, кажется, готовятся к очередному возможному противостоянию. Они приступили к модернизации складов и баз в Европе, где хранится ядерное оружие.

В настоящее время американские бомбы есть в пяти странах НАТО. Собственным атомным оружием обладают только Франция и Великобритания. Впрочем, позаботился Вашингтон не только о других. В самих Штатах приступили к увеличению выпуска плутониевых сердечников, без которых невозможно производство ядерных боеприпасов.

Польша и НАТО начали тактические учения TUMAK-24-2

Параллельно с этим не прекращается работа и на земле. Польша и НАТО начали тактические учения TUMAK-24. Местом их проведения выбран полигон Ожиш – в 70 км от российской границы. До 2 декабря там разместятся около 2,5 тысячи военнослужащих польской армии и подразделений альянса и 800 единиц военной техники.

Польша не раз становилась тренировочным центром для бойцов НАТО. Это вписывается в политику страны, которая, судя по всему, готова идти еще дальше в погоне за своими военными амбициями. Варшава хочет взять под полный контроль Балтийское море. Первым шагом в этом направлении станет покупка партии новейших подводных лодок.

# Международная политика # НАТО

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