Польша и НАТО начали тактические учения TUMAK-24

Не все страны стремятся к миру. Для коллективного Запада война – это пусть и жестокий, но способ заработать. Один из таких выгодополучателей – США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным экспертов, Соединенные Штаты так или иначе имели интерес в 80 % всех конфликтов в мире. Теперь США, кажется, готовятся к очередному возможному противостоянию. Они приступили к модернизации складов и баз в Европе, где хранится ядерное оружие.

В настоящее время американские бомбы есть в пяти странах НАТО. Собственным атомным оружием обладают только Франция и Великобритания. Впрочем, позаботился Вашингтон не только о других. В самих Штатах приступили к увеличению выпуска плутониевых сердечников, без которых невозможно производство ядерных боеприпасов.