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Армия РФ взяла под контроль Раздольное и Воровское в ДНР

29 ноября 2024 14:12
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Российские военные заняли в Донецкой Народной Республике два населенных пункта: Раздольное и Воровское. Об этом пишет РИА Новости говорится в сообщении Минобороны РФ.

Взятие Раздольного осложнит логистику ВСУ на фронте, а захват Воровского позволит развить наступление к западным границам ДНР. За эту неделю ВСУ потеряли около 3 000 человек в зоне «Центр» и до 960 человек в зоне «Юг». С 23 по 29 ноября военные РФ нанесли удары по украинскому военно-промышленному и энергетическому комплексу, уничтожив пусковые установки комплекса «Гром-2» и «Нептун».

# Международная политика

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