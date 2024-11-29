Армия РФ взяла под контроль Раздольное и Воровское в ДНР

Российские военные заняли в Донецкой Народной Республике два населенных пункта: Раздольное и Воровское. Об этом пишет РИА Новости говорится в сообщении Минобороны РФ.

Взятие Раздольного осложнит логистику ВСУ на фронте, а захват Воровского позволит развить наступление к западным границам ДНР. За эту неделю ВСУ потеряли около 3 000 человек в зоне «Центр» и до 960 человек в зоне «Юг». С 23 по 29 ноября военные РФ нанесли удары по украинскому военно-промышленному и энергетическому комплексу, уничтожив пусковые установки комплекса «Гром-2» и «Нептун».